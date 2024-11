50. Bundesdelegiertenkonferenz in Wiesbaden – Einigkeit in der politischen Mitte

Es gibt sie noch, die häkelnden Grünen. Auch bei der 50. Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen arbeiteten einige Teilnehmer*innen über Tage hinweg an ihren Kunstwerken aus Garn.

Ganz nebenbei verabschiedeten die über 800 Delegierten nicht nur einen Bundesvorstand, sondern wählten auch einen neuen und kürten den Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025. All dies geschah vom 15. bis 17. November in Wiesbaden, inmitten von über 2000 Teilnehmenden.

Wie nach den nicht besonders erfolgreichen Landtagswahlen im Osten 2024 angekündigt, trat der gesamte Bundesvorstand um Omid Nouripour und Ricarda Lang zurück. Die Verabschiedung war emotional, und alle Vorstandsmitglieder wurden von den anwesenden Delegierten und Besucher*innen für ihre Konsequenz gewürdigt und gefeiert.

Das neue Bundesvorstandsduo, bestehend aus Franziska Brantner und Felix Banaszak, steht nun vor der Aufgabe, große Fußstapfen zu füllen. Beide wurden mit überragenden Mehrheiten gewählt und sollen den versprochenen Neustart anführen.

Während der drei Tage wurden zahlreiche Anträge vorgestellt und abgestimmt. Dabei zeichnete sich eine klare Tendenz zur politischen Mitte ab: Extreme Anträge und Positionen wurden von den Delegierten abgelehnt. So sprachen sich die meisten Delegierten deutlich für eine Reform der Schuldenbremse aus – nicht jedoch für deren Abschaffung. Ebenso wurde die Idee, Erbvermögen ab einer bestimmten Summe pauschal mit 100 % zu besteuern, verworfen. Stattdessen soll es eine Reform geben, die neue Freibeträge bei der Erbschaftssteuer einführt. Die Mehrheit der Delegierten ist sich offenbar einig, dass Akzeptanz für grüne Politik durch Pragmatismus entsteht, nicht durch das Beharren auf Maximalforderungen.

Am letzten Tag war es schließlich so weit: Robert Habeck betrat die Bühne und hielt eine einstündige Rede. Er sprach über die Versäumnisse der Großen Koalition, den Investitionsstau, eigene Fehler – etwa beim Gebäudeenergiegesetz (GEG) – sowie die Erfolge der letzten drei Jahre, wie den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Gleichzeitig gab er einen Ausblick auf seine Pläne für die nächste Legislaturperiode: Es müsse investiert werden – in Infrastruktur, Bildung und Mobilität. Dies sei mit der Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form nicht möglich. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse vorangetrieben und der Strom flächendeckend günstiger werden, um insbesondere die Wirtschaft zu stärken. Schließlich, so Habeck, gehe es beim Klimaschutz nicht nur um die Umwelt, sondern vor allem um die Menschen.

Zum Abschluss kündigte Robert Habeck seine Kandidatur als Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen an und erhielt eine beeindruckende Zustimmung von 96 % der Delegierten. Minutenlanger Applaus und ein von Hoffnung und Motivation erfüllter Saal läuteten den Start in den Bundeswahlkampf 2025 ein. Für einen Moment rückten die Europa-Wahl und die Landtagswahlen im Osten in den Hintergrund. Nach diesem Parteitag scheint alles möglich.

Text: Maf Zangana

Fotos: LGS Hessen, B 90/Die Grünen