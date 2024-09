Einladung zum offenen Mitgliederabend zur US-Wahl 2024 mit Deborah Düring (MdB) am 02.10.2024

Der Kreisverband Gießen von Bündnis 90/Die Grünen lädt alle Mitglieder und interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einem offenen Mitgliederabend zur bevorstehenden US-Wahl 2025 ein. Die Veranstaltung findet am 02.10.24 statt. Zu Gast ist Deborah Düring, Bundestagsabgeordnete und außenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag.

Um 18:30 Uhr ist Treffpunkt: Am Alten Flughafen 1, 35394 Gießen auf dem Ami-Gelände. Wir beginnen den Abend mit einer Führung des Kulturbeauftragten der Firma Revikon über das historische Ami-Gelände in Gießen. Diese einzigartige Gelegenheit ermöglicht es den Teilnehmenden, die Geschichte und Bedeutung dieses besonderen Ortes näher kennenzulernen. Die Führung dauert etwa bis 19:45 Uhr.

Ab 20:00 Uhr findet der offene Mitgliederabend zur US-Wahl 2025 im alten Flughafen Giessen statt.

Deborah Düring wird dabei die aktuellen Entwicklungen im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2025 analysieren und die möglichen Auswirkungen auf Deutschland und Europa diskutieren. Es wird ausreichend Zeit für Fragen, Diskussionen und den Austausch von Meinungen geben.

Frau Düring wird sich intensiv mit den möglichen geopolitischen Auswirkungen der US-Wahl 2025 befassen. Die Wahl steht unter dem Einfluss globaler Spannungen, wie dem andauernden Krieg in der Ukraine, den wachsenden Spannungen zwischen den USA und China und dem Krieg in Gaza. Diese Konflikte könnten nicht nur die US-amerikanische Außenpolitik, sondern auch die europäische und deutsche Sicherheitsarchitektur stark beeinflussen.

Besondere Aufmerksamkeit wird den möglichen Szenarien einer weiteren Präsidentschaft von Donald Trump gewidmet, der bereits in der Vergangenheit durch eine „America First“-Politik für erhebliche Unruhe in den internationalen Beziehungen gesorgt hat. Trump und seine Konkurrentin, die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris, bieten den Wählerinnen und Wählern äußerst unterschiedliche Visionen für die Rolle der USA in der Welt, was auch die transatlantischen Beziehungen maßgeblich beeinflussen könnte.

Die Teilnahme ist kostenlos. Wir freuen uns auf einen spannenden Abend mit anregenden Gesprächen und wertvollen Einblicken in die internationale Politik.

Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kreisverband Gießen unter Kreisverband@gruene-giessen.de.