Felix Martin besucht die ev. Kindertageseinrichtung und Familienzentrum Am Kaiserberg, Gießen

Bei seiner landesweiten Tour durch verschiedene Kindertagesstätten besuchte der Landtagsabgeordnete Felix Martin (Grüne) die ev. Kindertageseinrichtung und Familienzentrum Am Kaiserberg in Gießen. Begleitet wurde er von Gerda Weigel-Greilich, der ehemaligen Bürgermeisterin und heutigen Stadträtin von Gießen.

Die Kindertageseinrichtungen und Familienzentren Am Kaiserberg und Pusteblume sind konzeptionell und personell miteinander verbunden. Die Kita Am Kaiserberg wurde 2010 erbaut und liegt in einem Neubaugebiet am nördlichen Stadtrand Gießens. Sie bietet zwei Gruppenräume für die Krippenkinder und einen Gruppenraum für die Kindergartenkinder, die jeweils in Funktionsbereichen gegliedert sind. Eine von zwei Kitagruppen ist eine Naturgruppe, d.h. die Kinder verbringen ihre Zeit beinahe überwiegend draußen in der Natur.

Neben dem Blick auf eine gute und gesunde Ernährung zeichnet sich diese Kita durch den Einsatz multiprofessioneller Teams aus, die durch ihre Kompetenzen aus ganz unterschiedlichen Berufen die Kita in ihrer gelebten Umsetzung im pädagogischen Alltag bereichern. Ein Beispiel dazu: Durch eine Gesetzesänderung im letzten Jahr war es möglich, einen Schreiner in den Kindertageseinrichtungen und Familienzentren einzustellen, der sich pädagogisch fortgebildet hat und ergänzend zu den Erzieherinnen in der Gruppe arbeitet: Er führt Holzarbeiten mit den Kindern der Gruppen aus und verbessert dadurch das motorische und handwerkliche Geschick der Kinder in spielerischer Art und Weise. Eine schöne Ergänzung für die Erzieher*innen und eine wunderbare Erweiterung der Erfahrungswelt der Kinder!

Felix Martin: „Für gute Entscheidungen braucht es einen engen Austausch zwischen Politik und Praxis. In landesweit zufällig ausgewählten Kindertagesstätten verschaffe ich mir ein realistisches Bild über die Situation vor Ort. Die zahlreichen Eindrücke und Impulse fließen in unsere Arbeit im Landtag ein.“

Pressemitteilung und Bild: Felix Martin