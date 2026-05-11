Grüne bedauern Kurswechsel der CDU: Stabilere und zukunftsorientierte Koalition wäre möglich gewesen

Pressemitteilung

Bündnis 90/Die Grünen – Landkreis

Nach der Kommunalwahl 2026 steht im Kreistag ein politischer Richtungswechsel bevor. Die bisherige Koalition aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FWG verfügt über keine Mehrheit mehr. Die CDU hat sich nun entschieden, künftig ein Bündnis mit SPD, FWG, und FDP/FW einzugehen.

„Diese Entscheidung überrascht aus Sicht der Grünen“, sagen Gerda Weigel-Greilich und Christian Zuckermann als Kreissprecher:innen, „da gerade in herausfordernden Zeiten auch ein deutlich stabileres Bündnis aus CDU, SPD und Grünen möglich gewesen wäre. In den vergangenen fünf Jahren haben CDU und Grüne die Kreispolitik konstruktiv, vertrauensvoll und erfolgreich gestaltet. Durch wegweisende Entscheidungen konnten sowohl die Bürgerinnen und Bürger entlastet als auch in zentralen Politikfeldern wichtige Impulse gesetzt werden.“

Auch die Gespräche nach der Wahl waren von gegenseitiger Wertschätzung geprägt und ließen keine grundlegenden inhaltlichen Differenzen- weder mit CDU noch mit SPD erkennen. Umso unverständlicher ist die Entscheidung für eine Koalition von vier bzw. fünf Partnern, deren Zusammenarbeit angesichts unterschiedlicher Interessenlagen komplexer und weniger stabil erscheinen dürfte.

„Diese Entscheidung der CDU ist selbstverständlich zu akzeptieren – auch wenn wir sie ausdrücklich bedauern“, erklärt Kerstin Gromes als Fraktionsvorsitzende der Grünen. „Für uns bleibt es zentral, dass die Themen Umwelt,-Arten-, Natur- und Klimaschutz weiterhin die notwendige Priorität erhalten – auch aus der Opposition heraus.“

„Sorge bereitet insbesondere die Zukunft des erfolgreichen Förderprogramms „Klimageld“, das vielen Bürgerinnen und Bürgern eine spürbare finanzielle Entlastung bei energetischen Sanierungen ermöglicht hat. Es besteht die Befürchtung, dass dieses Programm deutlich gekürzt werden könnte, obwohl gerade jetzt, angesichts hoher Energiekosten gezielte Unterstützung dringend notwendig ist“ ergänzt Pierre Konz als stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Ein weiteres Schlüsselprojekt ist die Sanierung des Kompostwerks sowie der Bau der Bioabfallvergärungsanlage. Dieses Vorhaben wurde in den vergangenen Jahren maßgeblich durch die Grünen vorangetrieben, die Baugenehmigung wird in Kürze erwartet. Ein Abweichen vom bisherigen Kurs würde nicht nur die Umsetzung gefährden, sondern auch erhebliche Mehrkosten für die Gebührenzahler:innen verursachen.

Die Grünen kündigen an, ihre neue Rolle als starke Opposition verantwortungsvoll wahrzunehmen: „Wir werden uns weiterhin mit Nachdruck für eine nachhaltige, zukunftsorientierte Entwicklung unseres Landkreises einsetzen.“

Kritisch bewerten die Grünen zudem die strategische Ausrichtung der CDU: „Die Entscheidung für mehrere Kleinst-Partner aus dem konservativen Spektrum vermittelt den Eindruck, dass es vor allem um vermeintlich einfachere Mehrheiten geht. Dabei braucht es gerade heute die Bereitschaft, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln. Da dürfen die Zukunftsthemen Natur- und Klimaschutz nicht ausgeklammert werden.“