Grüne Grünberg werden Mitglied im Demokratie-Bündnis

Der erst vor wenigen Monaten neu gegründete Verein “Grünberg für Demokratie und Toleranz e.V.” hat ein weiteres Mitglied gewonnen: Bündnis 90/Die Grünen-OV Grünberg sind vor kurzem beigetreten. Hans-Dieter Stübenrath, 2. Vorsitzender des Ortsverbandes der Grünen in Grünberg, übergab dem Sprecher des Demokratie-Vereins, Maurice Kimmel, den Mitgliedsantrag zusammen mit Birgit Kurmis und Anja Stübenrath.

“Gerade in der heutigen zeit ist es von grundlegender Bedeutung, die Demokratie zu stärken, sich für ein faires Miteinander einzusetzen und zu einer vielfältigen und lebendigen Zivilgesellschaft beizutragen”, so Hans-Dieter Stübenrath. “Daher ist der Grünberger Demokratie-Verein so wichtig; für die Grünen ist der Beitritt selbstverständlich.” Maurice Kimmel nahm den Mitgliedsantrag mit großer Freude entgegen.

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Hans-Dieter STübenrath (2.v.r) überreichte dem Sprecher des Demokratie-Bündnisses Maurice Kimmel den Mitgliedsantrag zusammen mit Anja Stübenrath (links) und Birgit Kurmis

Foto: B90/Die Grünen OV Grünberg