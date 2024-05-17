Jetzt anmelden und freie Plätze für Onlineseminar sichern!

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Schulung des Landkreises Gießen informiert über Investitionen in den Herdenschutz

Landkreis Gießen. Für das Onlineseminar des Landkreises Gießen zum Herdenschutz am Mittwoch, 22. Mai 2024, ab 19 Uhr, sind noch wenige Plätze frei. All diejenigen, die Weidetiere halten und Informationen zur fachlichen Praxis sowie zur finanziellen Unterstützung bei der Anschaffung und Errichtung von Zäunen und Zubehör erhalten möchten, können sich jetzt anmelden.

Natur- und Tierschutzdezernent Christian Zuckermann sowie Alexander Henz vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) werden im Rahmen des Seminars unter anderem die entsprechende Richtlinie des Landkreises Gießen vorstellen und offene Fragen beantworten. Das Seminar ersetzt zudem das Beratungsgespräch im Hinblick auf Herdenschutz durch eine geeignete Fachstelle bzw. die Teilnahme an einer Herdenschutzschulung, die für den Erhalt von Fördermitteln notwendig ist.

Interessierte können sich bei Jana Widdig per Mail an jana.widdig@lkgi.de anmelden und bekommen anschließend den Zugangslink mit der Anmeldebestätigung. Für die Ausstellung einer Teilnahmebescheinigung (Schulung im Sinne der Richtlinie) ist die Angabe von vollständigem Namen und Adresse notwendig.