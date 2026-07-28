Koalitionsvertrag von CDU, SPD, FWG und FDP/FW: Klimaschutz wird zur Randnotiz

PRESSEMITTEILUNG

Ganze zwölf Zeilen zum Klimaschutz und Klimafolgeanpassung im Koalitionsvertrag

Mit deutlicher Kritik reagiert die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen auf den Koalitionsvertrag von CDU und SPD für den Landkreis Gießen. Nach eingehender Analyse sehen die Grünen einen klaren politischen Kurswechsel zulasten von Klima-, Umwelt- und Artenschutz.

„Der Koalitionsvertrag ist in erster Linie ein Verwaltungs- und Sparprogramm. Die großen Zukunftsaufgaben unserer Zeit – Klimawandel, Artensterben und Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen –spielen dagegen nur noch eine untergeordnete Rolle“, erklärt die Fraktionsvorsitzende Kerstin Gromes.

Besonders kritisch bewerten die Grünen die angekündigte drastische Kürzung des Klimageldes. Ausgerechnet das erfolgreichste kommunale Förderprogramm für private Investitionen in Klimaschutz soll erheblich reduziert werden. Begründet wird dies mit einer angeblich verbesserten Förderlandschaft auf Bundes- und Landesebene.

„Diese Begründung hält einer fachlichen Überprüfung nicht annähernd stand“, so Christian Zuckermann, Sprecher des Kreisverbandes der Grünen.

Für die klassische energetische Gebäudesanierung – also die Dämmung von Dächern und Fassaden, den Austausch von Fenstern oder die Verbesserung der Gebäudehülle – habe sich die Förderlandschaft nicht verbessert. Im Gegenteil: Die Förderung der Energieberatung wurde sogar abgesenkt. Gleichzeitig plant die neue Bundesregierung bereits weitere Änderungen bei der Heizungsförderung. Künftig sollen insbesondere mittlere und höhere Einkommen geringere Zuschüsse erhalten, während sich die Förderung stärker auf einkommensschwächere Haushalte konzentriert. Damit gewinnt eine ergänzende kommunale Förderung zusätzlich an Bedeutung.

„Das Klimageld war nie eine Konkurrenz zu den Programmen von Bund und Land. Es hat Förderlücken geschlossen, den Eigenanteil der Bürgerinnen und Bürger reduziert und zusätzliche Investitionen ausgelöst. Genau deshalb war das Programm so erfolgreich. Wer es jetzt kürzt, schwächt den kommunalen Klimaschutz an einer Stelle, an der er besonders wirksam ist.“ Erklärt Pierre Kontz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Die Grünen werfen der Koalition aus CDU, SPD, FWG, FDP/FW deshalb mangelnde Weitsicht vor. Kerstin Gromes: „Während Extremwetterereignisse, Trockenperioden und der Verlust der biologischen Vielfalt immer stärker spürbar werden, bleibe der Koalitionsvertrag weit hinter den ökologischen Herausforderungen der kommenden Jahre zurück.“

Neue Initiativen zum Schutz der biologischen Vielfalt, zur Renaturierung von Gewässern, zum Ausbau des Biotopverbundes oder zur Unterstützung der Kommunen bei der Klimaanpassung sucht man im Vertrag nahezu vergeblich. Viele der genannten Maßnahmen seien bereits in der vergangenen Wahlperiode unter grüner Verantwortung beschlossen oder umgesetzt worden und würden nun lediglich fortgeführt.

„Wer Zukunft gestalten will, muss mehr tun als Bestehendes verwalten. Der Landkreis Gießen war in den vergangenen Jahren hessenweit Vorreiter beim kommunalen Klimaschutz. Dieser Anspruch ist im Koalitionsvertrag der Fünferkoalition kaum noch zu erkennen.“ beanstandet Gromes.

Die Koalition kündigt Beschleunigung der Verfahren in der unteren Naturschutzbehörde an – zulasten den Klimaschutzes.

„Die Koalition stellt sich vor, sie könne alle Verwaltungsprozesse mit einem Fingerschnippen beschleunigen. Es wird der Eindruck erweckt, als hätte die Behörde einen riesigen Ermessensspielraum und als spielten die gesetzlichen Vorgaben keine Rolle“, konstatiert Pierre Kontz. „Klima- und Naturschutz werden als Hindernis betrachtet, das es zu bekämpfen gilt – nicht als Investition in die Zukunft.“

Für die Grünen steht fest: Der Landkreis Gießen braucht auch künftig eine aktive Klima- und Umweltpolitik. Die Kreistagsfraktion kündigt deshalb an, eigene Initiativen zum Ausbau des Klimaschutzes, zur Förderung der Artenvielfalt und zur Unterstützung der Städte und Gemeinden einzubringen.

„Wer heute beim Klimaschutz spart, zahlt morgen ein Vielfaches für die Folgen des Klimawandels. Nachhaltige Politik sieht anders aus.“ urteilt Christian Zuckermann.