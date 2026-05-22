Kreistagsfraktionsmitglieder 2026

Unsere neue Kreistagsfraktion mit ihren 13 Mitgliedern, die erste Sitzung fand am 18.05.2026 statt.

Unsere Mandatsträger*innen sind von links nach rechts:

Christian Zuckermann, Polina Turiyanskaya, Michael Buß, Gisela Volk, Christiane Schmahl, Klaus-Dieter Grothe, Katrin Schleenbecker, Nele Gromes, Pierre Kontz, Kerstin Gromes, Alex Wright, Gerda Weigel-Greilich, Nadyne Stritzke