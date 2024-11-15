Michel Zörb – unser Bundestagskandidat

Am Mittwoch habt Ihr mich mit 96 % als GRÜNER Direktkandidat für den Wahlkreis 172 Gießen – Vogelsberg nominiert – danke für Euer Vertrauen!

Die Bundestagswahl am 23. Februar wird eine Besondere und es geht um viel: Wie wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten und welche Richtung unser Land angesichts der großen Herausforderungen einschlagen wird 🗳️

Mit Eurer Unterstützung möchte ich in den Bundestag als starke GRÜNE Stimme für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine nachhaltige Wirtschaft! 🌍🌻



🕰️ Es ist Zeit für…

➡️ Fakten statt Populismus

➡️ Zusammenhalt statt Spaltung

➡️ Machen statt Meckern

➡️ Hoffnung statt Angst

In den nächsten Tagen und Woche werden wir uns deshalb bei Euch melden, um zu erfahren wie Ihr euch in den Wahlkampf einbringen könnt und wollt – jeder Beitrag zählt!



Auf geht’s ✊

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