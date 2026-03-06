Mobilität in und um Fernwald: was läuft – was nicht – und warum?

Infoabend & offener Austausch

Am 20. Februar 2026 haben wir mit Michael Buss (Vorsitzender der ÖPNV-Arbeitsgruppe Landkreis Gießen) und Christian Zuckermann (Kreisbeigeordneter für Verkehr) über ein zentrales Thema diskutiert: Wie schaffen wir attraktive ÖPNV-Verbindungen für Steinbach, Annerod und Albach – und eine bessere Anbindung an Reiskirchen, Pohlheim (Einkaufszentrum/Ärztezentrum) und Lich?

Christian Zuckermann erklärte die Struktur und Problematik des Zweckverband ZOV (Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe) und die Aussichten und Schwierigkeiten, nötige Veränderungen voranzubringen. Sein Ziel sei ein Zweckverband der Stadt und des Landkreises Gießen, um die Interessen der Bürger:innen besser zu berücksichtigen.

Michael Buss erläuterte die Alternativen zum Bus wie zum Beispiel ALT (Anruf-Linien-Taxi), Taxipass für Senior:innen und Jugendliche oder einen Bürgerbus. Ziel sei es, flexibler auf die Bedürfnisse der Bürger:innen einzugehen.

Infoabend & offener Austausch

Am 20. Februar 2026 haben wir mit Michael Buss (Vorsitzender der ÖPNV-Arbeitsgruppe Landkreis Gießen) und Christian Zuckermann (Kreisbeigeordneter für Verkehr) über ein zentrales Thema diskutiert: Wie schaffen wir attraktive ÖPNV-Verbindungen für Steinbach, Annerod und Albach – und eine bessere Anbindung an Reiskirchen, Pohlheim (Einkaufszentrum/Ärztezentrum) und Lich?

Christian Zuckermann erklärte die Struktur und Problematik des Zweckverband ZOV (Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe) und die Aussichten und Schwierigkeiten, nötige Veränderungen voranzubringen. Sein Ziel sei ein Zweckverband der Stadt und des Landkreises Gießen, um die Interessen der Bürger:innen besser zu berücksichtigen.

Michael Buss erläuterte die Alternativen zum Bus wie zum Beispiel ALT (Anruf-Linien-Taxi), Taxipass für Senior:innen und Jugendliche oder einen Bürgerbus. Ziel sei es, flexibler auf die Bedürfnisse der Bürger:innen einzugehen.

Die Probleme sind bekannt:

Kaum eine Verbindung zwischen Annerod und Steinbach/Albach

Umständliche Fahrten nach Pohlheim (zum Einkaufs- oder Ärztezentrum) oder Lich.

Fehlende Flexibilität für Senior:innen, Jugendliche und alle, die nicht auf das Auto zurückgreifen können.

Unsere Lösungsvorschläge:

🚌 Dichtere Taktungen (abends und am Wochenende) auf den Hauptlinien – damit Busse öfter und pünktlicher fahren.

📞 Anruf-Linien-Taxi (ALT) als Ergänzung zu starren Fahrplänen, besonders in Randzeiten.

🎟 Taxigutscheine für Senior:innen und Jugendliche, um Mobilität zu sichern, wo Busse fehlen.

🚌 Bürgerbusse – organisiert von und für Bürger:innen, um individuelle Bedürfnisse abzudecken (z. B. Fahrten zum Wochenmarkt oder zu Arztterminen).

🤝 Bessere Abstimmung mit den Linien nach Reiskirchen, Pohlheim und Lich, um Umstiege zu vereinfachen und gemeinsame Linien zu stärken.

Warum das jetzt wichtig ist:

Die Probleme sind bekannt:

„Mobilität ist kein Privileg, sondern ein Grundrecht“, so das Fazit der Diskussion.

Doch während andere Kommunen bereits flexible Modelle wie Bürgerbusse oder ALT-Systeme nutzen, hat Fernwald noch großen Nachholbedarf. Das muss sich ändern!

Was wir fordern:

✔ Verlässliche Verbindungen in alle Ortsteile – auch nach 19 Uhr und an den Wochenenden.

✔ Direkte Anbindung an wichtige Ziele wie das Pohlheimer Einkaufszentrum, das Ärztezentrum oder nach Lich.

Kaum eine Verbindung zwischen Annerod und Steinbach/Albach

Umständliche Fahrten nach Pohlheim (zum Einkaufs- oder Ärztezentrum) oder Lich.

Fehlende Flexibilität für Senior:innen, Jugendliche und alle, die nicht auf das Auto zurückgreifen können.

Unsere Lösungsvorschläge:

🚌 Dichtere Taktungen (abends und am Wochenende) auf den Hauptlinien – damit Busse öfter und pünktlicher fahren.

📞 Anruf-Linien-Taxi (ALT) als Ergänzung zu starren Fahrplänen, besonders in Randzeiten.

🎟 Taxigutscheine für Senior:innen und Jugendliche, um Mobilität zu sichern, wo Busse fehlen.

🚌 Bürgerbusse – organisiert von und für Bürger:innen, um individuelle Bedürfnisse abzudecken (z. B. Fahrten zum Wochenmarkt oder zu Arztterminen).

🤝 Bessere Abstimmung mit den Linien nach Reiskirchen, Pohlheim und Lich, um Umstiege zu vereinfachen und gemeinsame Linien zu stärken.

Warum das jetzt wichtig ist:

„Mobilität ist kein Privileg, sondern ein Grundrecht“, so das Fazit der Diskussion.

Doch während andere Kommunen bereits flexible Modelle wie Bürgerbusse oder ALT-Systeme nutzen, hat Fernwald noch großen Nachholbedarf. Das muss sich ändern!

Was wir fordern:

✔ Verlässliche Verbindungen in alle Ortsteile – auch nach 19 Uhr und an den Wochenenden.

✔ Direkte Anbindung an wichtige Ziele wie das Pohlheimer Einkaufszentrum, das Ärztezentrum oder nach Lich.

✔ Pilotprojekte für alternative Mobilitätsangebote, die schnell umsetzbar sind.