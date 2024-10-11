Offener Mitgliederabend der Grünen in Gießen: Spannende Einblicke in den US-Wahlkampf mit Deborah Düring, MdB

Am 2. Oktober 2024 veranstaltete der Kreisverband Gießen von Bündnis 90/Die Grünen einen offenen Mitgliederabend zum Thema „US-Wahlkampf und seine globalen Auswirkungen“. Als Referentin konnte die außenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, Deborah Düring, begrüßt werden. Die Veranstaltung fand in den geschichtsträchtigen Räumlichkeiten des Alten US-Flughafens in Gießen statt und bot den zahlreichen Besucher*innen eine gelungene Mischung aus Informationen und Diskussion.

Deborah Düring, außenpolitische Sprecherin der Grünen, teilte ihre fundierten Einschätzungen zur aktuellen politischen Lage in den USA. Sie erklärte anschaulich die Besonderheiten des US-Wahlsystems und ging dabei auf die zentrale Rolle der Swing States ein. Besonders eindrücklich war ihre Warnung vor möglichen Unruhen nach der Wahl: „Unabhängig davon, wer gewählt wird, halte ich Unruhen und große Auseinandersetzungen für wahrscheinlich“, so Düring.

Neben den formalen Aspekten des US-Wahlkampfs hob sie die Bedeutung von Storytelling und Prominentenunterstützung hervor – ein deutlicher Unterschied zu Wahlkämpfen in Deutschland. Ein Beispiel: Die Wahlempfehlung der populären Musikerin Taylor Swift für Kamala Harris, die Düring als „krassen Trumpf“ bezeichnete.

Mit Blick auf eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump äußerte sich Düring kritisch. Sie warnte vor gravierenden Konsequenzen für Europa, insbesondere im Hinblick auf die NATO, internationale Abkommen und den Ukraine-Konflikt. „Trump ist unberechenbar“, betonte Düring und skizzierte mögliche Szenarien, die Europa betreffen könnten.

Die Veranstaltung wurde eingeleitet durch Matthias I von Oberhessen, der die Teilnehmenden über die geschichtlichen Hintergründe des Amigeländes informierte. Herr Beitlich gewährte einen Einblick in die Räumlichkeiten im 1. Stock, die mit originalgetreuen Möbelstücken im Stil der 30-er Jahre ausgestattet sind, besonderes Highlight: das doppelte Keramik-Waschbecken. Dazu erwähnte er die Geschichte und den Ausbau des Alten Flughafengebäudes.

Wir danken allen Teilnehmer*innen für den spannenden Austausch und freuen uns auf weitere informative Veranstaltungen in Gießen!