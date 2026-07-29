Radtour nach Marburg am 25.07.2026

Seit Mai ist die GRÜNE JUGEND Gießen vermehrt auf dem Rad anzutreffen. Was zum gemeinsamen Kilometersammeln beim Stadtradeln begann hat sich nun zu einem festen, monatlichen Termin gemausert. Einen Samstag im Monat wird der Landkreis aus dem Sattel erkundet.

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Am Samstag den 25. Juli ging die Radtour diesmal nach Marburg. Bei strahlend blauem Himmel und angenehmen Temperaturen startete die Radtour am Kirchplatz in Gießen. An diesem Samstag standen gut 30 Kilometer Lahnradweg auf dem Plan. Ziel war die verdiente Abkühlung am Lahnufer in Marburg. Um die Mittagshitze etwas zu umgehen und eher in die Abendstunden hineinzufahren startetet die Tour erst gegen 16 Uhr. Alle Radelnden waren bei bester Laune, als sich der Tross dann um kurz nach 16 Uhr in Bewegung setzte. Ein kleines Stück durch Gießen bis zur Lahn und ab da dann dem Fluss nicht mehr von der Seite weichen. Soweit der Plan. Bis Lollar kein Problem. Von der nagelneuen “Alten Lahnbrücke” konnte zwischendurch ein wunderschöner Ausblick über die Lahn genossen werden. In Lollar schlossen sich weitere Radelnde an und zusammen ging es weiter.

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Durch vom Klimawandel gezeichnete Landschaften und wunderschöne Fachwerkdörfer entlang der Lahn. Mit gelegentlichen Irrfahrten, wenn Umleitungen mal wieder nur für Autos gut ausgeschildert waren. Am Fuße des dunklen Schlosses Friedelhausen vorbei in die Marburger Tiefebene. Unterwegs gab es mehr oder weniger artgerechte Kamelhaltung und viele malerische Brücken über die Lahn. Schlussendlich konnten auch noch die Marburger Kiesgruben aus nächster Nähe besichtigt werden, bevor es am Niederweimarer See vorbei direkt in die Marburger Innenstadt ging. Dort angelangt gab es im Ufercafe die verdiente Belohnung und viele nette Gespräche. Anschließend ging es dann mit dem Zug wieder zurück nach Hause.

Nach den Touren nach Grünberg und zum CSD in Wetzlar war auch diese Radtour wieder ein voller Erfolg. Im August steht dann die nächste Radtour in Richtung Wetterau an.