Wenn der Bus nicht kommt und die Bahn nicht fährt – Grüne fordern endlich Verlässlichkeit im ländlichen Raum

Bündnis 90/Die Grünen Lumdatal

In Rabenau haben die Grünen aus dem Lumdatal am Mittwochabend zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema „Wenn der Bus nicht kommt und die Bahn nicht fährt“ eingeladen. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie eine verlässliche und zukunftsfähige Mobilität im ländlichen Raum gesichert werden kann.

Als Gast begrüßten die Veranstalter Matthias Wagner, Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Die Veranstaltung fand im Bahnhof Londorf statt.

Nach der Begrüßung durch den Rabenauer Spitzenkandidaten Karl-Heinz Till führte Christian Zuckermann, Sprecher des Grünen Kreisverbandes, in die Diskussion ein. Der Öffentliche Personennahverkehr sei eines der Themen, die die Menschen derzeit besonders bewegten. Gerade im ländlichen Raum komme es darauf an, eine funktionierende Infrastruktur zu sichern, damit die Region nicht weiter abgehängt werde.

Zuckermann kritisierte deutlich die aktuelle Politik der schwarz-roten Koalitionen im Bund und im Land. Während auf Bundesebene vor allem über Kürzungen und Streichungen diskutiert werde, seien auch aus der schwarz-roten Landesregierung kaum positive Signale zu erkennen. „Ganz im Gegenteil: Abseits des ÖPNV erleben wir massive Einschnitte bei bereits erreichten Standards – aktuell besonders im Kultusbereich“, so Zuckermann.

Vor diesem Hintergrund fragte er rhetorisch, was dennoch Hoffnung auf eine bessere Ausstattung des ÖPNV mache und woher Zuversicht für die kommenden Jahre genommen werden könne.

Matthias Wagner nahm diese Frage zum Anlass, von seinen Erfahrungen aus der politischen Arbeit in Wiesbaden zu berichten. Mut mache ihm vor allem, dass viele Menschen zu solchen Veranstaltungen kämen und sich seit Jahrzehnten engagiert für ihre Themen einsetzten. „Genau dieses Engagement brauchen wir, um auf die konkreten Probleme vor Ort aufmerksam zu machen und politische Mehrheiten für Lösungen zu gewinnen“, so Wagner.

Gleichzeitig attestierte Wagner der schwarz-roten Bundes- und Landesregierung eine klare Ambitionslosigkeit. Besonders kritisch bewertete er den Umgang mit dem Sondervermögen, das ursprünglich für zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz vorgesehen gewesen sei. Stattdessen werde es überwiegend genutzt, um Haushaltslöcher zu stopfen. Von einem geordneten Verfahren mit einem strategischen Plan könne keine Rede sein. „Geld ist grundsätzlich vorhanden. Es fehlt nicht am Geld, sondern am politischen Willen“, betonte Wagner.

Dies zeige sich aus seiner Sicht auch an den immer neuen Verzögerungen bei wichtigen Projekten wie der Lumdatalbahn. Für die Grünen sei klar: Nur mit einem eindeutigen politischen Willen lasse sich dieses Projekt tatsächlich umsetzen. Die Grünen im Lumdatal wollten alles daransetzen, hier endlich eine spürbare Beschleunigung zu erreichen.

Im Anschluss entwickelte sich eine intensive Diskussion über Kosten, Nutzen, anstehende Bewertungen und mögliche Hindernisse des Bahnprojekts. Einig war sich der gut gefüllte Saal darin, dass ein leistungsfähiger ÖPNV zur öffentlichen Grundversorgung gehört – insbesondere im ländlichen Raum. Verbesserungen müssten auf kommunaler Ebene ebenso eingefordert werden wie auf Landes- und Bundesebene.

Ein Teilnehmer schilderte eindrücklich, dass es vom Heimatort Allertshausen bis zum Bahnhof in Gießen mit dem ÖPNV eine Stunde und 16 Minuten dauere, während die Weiterfahrt von Gießen nach Kassel lediglich rund eine Stunde in Anspruch nehme. Solche Verhältnisse führten dazu, dass Menschen das Lumdatal verließen.

An Matthias Wagner wurde der ausdrückliche Wunsch herangetragen, genau solche alltäglichen Erfahrungen nicht zu vergessen, wenn in Wiesbaden über künftige Investitionen und Prioritäten entschieden werde.

Zum Abschluss bekräftigte das Grüne Spitzentrio Kerstin Gromes, Christian Zuckermann und Pierre Kontz, sich auch weiterhin mit Nachdruck für spürbare Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr im Lumdatal einzusetzen. Ziel sei eine verlässliche, bezahlbare und klimafreundliche Mobilität – damit Bus und Bahn im ländlichen Raum endlich wieder eine echte Alternative zum Auto werden.