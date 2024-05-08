Zwei weitere Saisongärten im Kreisgebiet laden zur Selbstversorgung auf Zeit ein

Hobby-Gärtner:innen können in diesem Jahr nicht nur in Grünberg und Buseck, sondern auch in Linden und Heuchelheim ihr eigenes Bio-Gemüse pflegen und ernten

Landkreis Gießen. Das Saisongarten-Projekt im Landkreis Gießen kommt gut an. Denn nachdem im vergangenen Jahr bereits Bio-Landwirte in Grünberg-Lumda und Großen-Buseck Saisongärten für Hobby-Gärtner:innen angeboten haben, gibt es in diesem Sommer auch in Linden-Leihgestern und in Heuchelheim-Kinzenbach die Möglichkeit zur Selbstversorgung auf einer gepachteten Parzelle.

„Die Erweiterung des Saisongarten-Projekts ist ein richtiger Schritt auf unserem Weg zu einer nachhaltigen Ernährung und einem bewussten Umgang mit unseren Ressourcen“, erklärt Christian Zuckermann, Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Umweltdezernent im Landkreis Gießen, „ich bin überwältigt von dem Engagement der Klimainitiative Linden, den beteiligten Landwirten und der Gemeinde Heuchelheim. Denn sie alle tragen dazu bei, gesunde Ernährung praktisch erfahrbar zu machen.“

Landkreis, Kommunen und Landwirte werben gemeinsam für gesunde und regionale Lebensmittel

Das Saisongarten-Projekt im Landkreis Gießen ist 2023 auf Initiative des Landkreises in Kooperation mit dem Ernährungsrat Gießen nach dem Vorbild städtischer Anlagen entstanden. Beteiligt sind außerdem die anbietenden Kommunen. In Linden steht zusätzlich die Klimainitiative federführend hinter dem neuen Saisongarten-Angebot.

Umgesetzt werden die Saisongärten von rührigen Bio-Landwirten, die dafür ein Stück Acker mit unterschiedlichem Feldgemüse bestellen, dieses in Parzellen einteilen und bis zum Herbst an Gartenfans verpachten. Daher ist die Fläche von etwa 30 Quadratmetern bei der Übergabe bereits üppig und professionell bepflanzt. Von knackigen Salaten über herzhaften Kohl bis hin zu aromatischen Kartoffeln – im Saisongarten wachsen viele gesunde und schmackhafte Bio-Leckereien.

Auf frei werdenden Flächen können eigene Pflanzen gesät werden

Wer eine Parzelle pachten möchte, tut dies für eine ganze Saison. Auf Freiflächen und nach der Ernte können die Pächter:innen die frei werdenden Flächen selbst neu bestellen. Dafür sind ausschließlich Saatgut und Pflanzen in Bio-Qualität erlaubt. Mineralische Dünger und Pestizide können entsprechend der Richtlinien des Ökolandbaus nicht verwendet werden. Wasser zur Bewässerung steht zur Verfügung. Die komplette Ernte, die die Parzelle im Laufe des Sommers abwirft, gehört den jeweiligen Gärtner:innen.

Kurse zur Gartenpflege und Ernte-Verarbeitung begleiten die Gartenfreunde durch das Sommerhalbjahr

Ergänzt wird die Kampagne mit Kursen, zu denen der Ernährungsrat Gießen im Laufe des Jahres einlädt. Alle Veranstaltungen thematisieren gesunde Ernährung und geben Gärtner-Tipps, zum Beispiel Kurse zur Fermentierung des geernteten Gemüses. Für Pächter:innen einer Garten-Parzelle ist die Teilnahme kostenlos.

Wer Interesse an einem Saisongarten in Großen-Buseck, Grünberg-Lumda, Linden-Leihgestern oder Heuchelheim-Kinzenbach hat, kann sich direkt beim jeweiligen Landwirt oder den zuständigen Organisationen per E-Mail melden: e.scheld@posteo.de<mailto:e.scheld@posteo.de> (Buseck); edwin.theiss@gmx.de<mailto:edwin.theiss@gmx.de> (Grünberg); saisongaerten_linden@posteo.de<mailto:saisongaerten_linden@posteo.de> (Linden); kathrin.benzakour@heuchelheim.de<mailto:kathrin.benzakour@heuchelheim.de> (Heuchelheim).